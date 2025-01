Marmoush-Poker auf der Zielgeraden: Erstes offizielles City-Angebot an Frankfurt

Die Fans von Eintracht Frankfurt müssen stark sein. Manchester City hat den nächsten Gang eingelegt, um im Rennen um Omar Marmoush als Gewinner über die Ziellinie zu fahren. Gut möglich, dass der treffsichere Torjäger schon in Kürze seine Zelte in der Mainmetropole abbricht und sich auf den Weg auf die Insel macht.

Laut Fabrizio Romano haben die Skyblues ein erstes Angebot bei der SGE eingereicht. Dieses soll die Erwartungen der Adlerträger aber noch nicht erfüllen. ‚Bild‘ wartet mit der genauen Summe auf. Dem Boulevardblatt zufolge liegt eine Offerte in Höhe von knapp 70 Millionen Euro auf dem Tisch von Sportvorstand Markus Krösche.

Spiel gegen Freiburg als Fingerzeig?

Die Eintracht verlangt weiterhin ein Paket im Bereich von 80 Millionen Euro. FT berichtete bereits vor einigen Tagen davon, dass City eine Ablöse in dieser Region in Aussicht stellt. Seit dem Wochenende steht Krösche mit Citys Sportdirektor Txiki Begiristain in Kontakt. Die Verhandlungen laufen auf Hochtouren.

Heute Abend um 20:30 Uhr spielen die Frankfurter zu Hause gegen den SC Freiburg. Ob Marmoush mit im Aufgebot ist, auf der Bank sitzt oder nochmal von Beginn an aufläuft, steht noch nicht final fest. Seine mögliche Abwesenheit könnte allerdings ein Hinweis darauf sein, wie schnell der potenzielle Transfer über die Bühne gehen wird.