Newcastle-Interesse an Winks

Newcastle United ist an einer Verpflichtung von Harry Winks (25, Tottenham Hotspur) interessiert. Nach Informationen der ‚Daily Mail‘ wollen die Magpies den Transfer schon im Januar in die Tat umsetzen. Der neue Coach Eddie Howe benötigt im Abstiegskampf dringend Erfahrung und Kreativität für das zentrale Mittelfeld, denn derzeit steht der Verein in der Premier League auf dem letzten Tabellenplatz.

Winks wurde unter Ex-Coach Nuno Espírito Santo bei den Spurs in der Regel nicht berücksichtigt. Seit Antonio Conte das Traineramt bei den Londonern übernommen hat, kehrte Winks zumindest in die Mannschaft zurück, trotzdem könnte die Konkurrenz für den Engländer im Mittelfeld zu groß sein.