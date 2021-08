Belfodil wird ein Berliner

Hertha BSC verpflichtet mit Ishak Belfodil eine neue Allzweckwaffe für die Offensive. Wie die Hauptstädter offiziell verkünden, wird der Algerier von der TSG Hoffenheim losgeeist. Zur Vertragslaufzeit macht die Hertha keine Angaben. Dem Vernehmen nach zahlt die Alte Dame 500.000 Euro Ablöse.

„Ich freue mich, dass wir Ishak für uns gewinnen konnten. Mit ihm bekommen wir einen ausgewiesenen Torjäger, der eine gewisse Erfahrung mitbringt und seine Treffsicherheit im Sturmzentrum bereits unter Beweis gestellt hat. Er weiß, wo das Tor steht, und er wird uns sicher im Offensivbereich noch einmal weiterbringen“, sagt Herthas Geschäftsführer Sport Fredi Bobic über den neuen Mann.

Belfodil freut sich über den Wechsel nach Berlin: „Nach drei Jahren bei der TSG habe ich nach einer neuen Herausforderung gesucht. Ich bin froh, jetzt in Berlin bei Hertha zu sein. Ich will hier unbedingt noch einmal zeigen, was ich kann und dabei mithelfen, dass der Verein eine deutlich erfolgreichere Saison spielt als zuletzt.“

Der 29-Jährige Offensiv-Allrounder ist auf dem Flügel und im Sturmzentrum gleichermaßen einsetzbar. In Hoffenheim hatte Belfodil nach seiner langwierigen Kreuzbandverletzung inklusive Streit mit der medizinischen Abteilung des Klubs nicht mehr das Standing vergangener Tage.