Newcastle verlängert mit Howe

Newcastle United setzt vor dem Saisonstart ein personelles Ausrufezeichen. Wie die Magpies vermelden, wird der Vertrag von Cheftrainer Eddie Howe langfristig verlängert. Zur genauen Laufzeit macht der Klub keine Angaben. Howe hatte im vergangenen November den Trainerposten übernommen und den damaligen Abstiegskandidaten noch auf einen komfortablen elften Platz geführt.

Sportdirektor Dan Ashworth ist begeistert: „Ich freue mich, dass Eddie seine langfristige Zukunft bei Newcastle United gesichert hat. Er ist eine unglaublich talentierte Führungspersönlichkeit und hat seit seiner Ernennung im November einen großen Einfluss gehabt. In der kurzen Zeit, in der ich mit ihm gearbeitet habe, habe ich gesehen, was für ein fleißiger, detaillierter und hart arbeitender Trainer und Anführer er ist.“