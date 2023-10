Ex-S04-Coach Kramer ätzt gegen Knäbel

Frank Kramer lässt kein gutes Haar am FC Schalke 04. Gegenüber dem ‚kicker‘ kritisiert der 51-Jährige seinen ehemaligen Arbeitgeber deutlich: „Im Tagesgeschäft sowie in der mittel- und langfristigen Strategie mangelt es an Kompetenz, sonst würde der Verein nicht immer einmal links und einmal rechts abbiegen. Und wenn Sportdirektoren und Trainer ständig gewechselt werden, wirft das kein gutes Licht auf die obersten Entscheider im Klub. Wenn Trainer und Spieler in sportlich schlechteren Phasen an den Pranger gestellt werden, muss man hinterfragen, wer sie ausgesucht hat.“

Insbesondere Sportvorstand Peter Knäbel gerät in das Visier von Kramer. „Als ich diese Worte Knäbels hörte (Argumente für die Entlassung von Thomas Reis, Anm. d. Red.), fragte ich mich: Was hat der Vorstand dagegen getan? Wie hat er den Trainer unterstützt? Wie hat der oberste sportlich Verantwortliche gegengesteuert? […] Peter Knäbel redet da die Mannschaft populistisch in Schutt und Asche. Offenbar hat die sportliche Führung die falschen Spieler ausgesucht. Oder sie kriegt es nicht hin, für die Spieler ein leistungsförderndes Umfeld zu schaffen und eine geschlossene Einheit zu bilden. Dieser Verantwortung muss sich ein Sportvorstand stellen“, poltert der in Memmingen geborene Coach gegen Knäbel. Kramer trainierte die Königsblauen von Juli bis Oktober 2022, holte in zwölf Partien durchschnittlich 0,75 Punkte. Seit seinem Aus ist er ohne Job.