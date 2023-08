Udine bedient sich bei Watford

Udinese Calcio holt sich Verstärkung von Schwesterklub FC Watford an Bord. Wie die Italiener vermelden, schließt sich Rechtsverteidiger João Ferreira per Leihe dem Klub an. Der 22-jährige Portugiese war erst im Januar für 2,5 Millionen Euro von Benfica zu den Hornets gewechselt.

