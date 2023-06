Bundesliga-Duo an Philipp dran

Der FC Augsburg und der VfL Bochum könnten sich auf dem Transfermarkt ein weiteres Mal in die Quere kommen. Nach Informationen von ‚Sky‘ zeigt das Duo Interesse an Maximilian Philipp vom VfL Wolfsburg. Ob der FCA und die Bochumer an einem Kauf oder an einer Leihe interessiert sind, lässt der Bezahlsender offen.

Der 29-Jährige verbrachte die abgeschlossene Rückrunde auf Leihbasis beim SV Werder Bremen. Die Leihe verlief für den Offensivspieler jedoch mäßig erfolgreich. Bei den Grün-Weißen trug sich der Ex-Dortmunder in 15 Einsätzen lediglich einmal in die Torschützenliste ein. Dessen ungeachtet darf sich der Rechtsfuß offenbar über weitere Avancen aus der Bundesliga freuen.

Die Fuggerstädter und der Revierklub kreuzten auf dem Transfermarkt erst kürzlich die Klingen: Objekt der Begierde war Sven Michel (32) von Union Berlin. Den Zuschlag erhielten letztlich die Augsburger. Gut möglich also, dass die Bochumer, sollte sich das Interesse an den vertraglich bis 2025 gebundenen Philipp konkretisieren, auf eine Revanche aus sind.