Wolfsburg: Klarheit bei Nmecha

Der VfL Wolfsburg und Lukas Nmecha gehen ab Sommer nach vier Jahren getrennte Wege. Nach ‚AZ/WAZ‘-Informationen hat der Mittelstürmer das Angebot einer Vertragsverlängerung abgelehnt. Die Niedersachsen wollten das Arbeitspapier des 26-Jährigen nur zu stark reduzierten Bezügen verlängern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund sind die vielen Verletzungsprobleme des siebenfachen deutschen Nationalspielers. In dieser Saison kommt Nmecha in 18 Einsätzen nur auf 380 Minuten in der Bundesliga. Der gebürtige Hamburger, dem für die Wölfe in 84 Pflichtspielen 18 Tore und vier Assists gelangen, sieht seine Zukunft andernorts. Die Partie am heutigen Samstag (15:30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach wird somit sein Abschiedsspiel.