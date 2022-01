Benítez-Nachfolge: Everton kontaktiert Martínez

Nach der Entlassung von Rafael Benítez versucht der FC Everton einen alten Bekannten in den Goodison Park zu lotsen. Nach Angaben von ‚The Athletic‘ haben die Toffees Roberto Martínez ein Angebot als Interimscoach unterbreitet. Bereits von 2013 bis 2016 stand der Spanier bei den Liverpoolern an der Seitenline, seitdem trainiert der 48-Jährige die belgische Nationalmannschaft.

Die Belgier hoffen darauf, dass Martínez sich ausschließlich auf die Vorbereitung für die diesjährige Weltmeisterschaft in Katar konzentrieren würde und den Rückrunden-Job ausschlägt. Zudem würde Martínez bei einer Einigung bei Everton gerne weiterhin mit Assistent Thierry Henry zusammenarbeiten. Ein weiterer Umstand, der dem belgischen Verband übel aufstößt. Neben Martínez wird dem Bericht zufolge auch Wayne Rooney als Möglichkeit in Betracht gezogen, der aktuell in der zweiten englischen Liga Derby County trainiert.