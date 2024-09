Lille holt Gomes zurück

André Gomes hat einen neuen Klub gefunden. Der OSC Lille verkündet die Verpflichtung des portugiesischen Mittelfeldspielers, der einen bis 2026 datierten Vertrag unterschreibt. Der 31-Jährige war seit Anfang Juli ohne Verein, sodass der Ligue 1-Klub ihn noch ablösefrei unter Vertrag nehmen konnte.

Für Gomes ist es bereits das zweite Engagement in Lille. Bereits in der Saison 2022/23 war er auf Leihbasis beim LOSC aktiv. Der 29-fache Nationalspieler trug in seiner Karriere auch bereits das Trikot von Benfica, dem FC Valencia, dem FC Barcelona und zuletzt dem FC Everton.