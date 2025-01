Mit 17-Millionen-Klausel: RB gibt Elmas ab

Eljif Elmas hat einen neuen Verein gefunden. Der 25-Jährige schließt sich dem FC Turin aus der Serie A an. Laut Klubangaben handelt es sich dabei um ein Leihgeschäft bis zum Sommer, darüber hinaus verfügen die Italiener über eine Kaufoption.

Diese liegt dem Vernehmen nach bei 17 Millionen Euro. Damit wird Elmas für RB bei einem festen Abgang definitiv zum Minusgeschäft. Für 24 Millionen Euro hatten die Sachsen den offensiven Mittelfeldspieler vom damaligen Meister SSC Neapel verpflichtet.

Im abgelaufenen Kalenderjahr kam Elmas auf magere 24 Einsätze ohne Tor. Nun erfolgt die Rückkehr in die Serie A, in der er einst in 143 Einsätzen 24 Scorer beisteuern konnte. Im Rennen um die Dienste des Nationalspielers setzt sich der FC Turin im Übrigen gegen Elmas‘ Ex-Arbeitgeber Neapel und den FC Valencia durch.