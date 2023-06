Bald fix: Kluivert auf dem Sprung nach England

Justin Kluivert befindet sich im Anflug auf den AFC Bournemouth. Für ‚Telegraaf‘-Reporter Mike Verweij ist ein Transfer von der AS Rom in den Süden Englands nur noch eine Frage der Zeit. Der Premier League-Vertreter sei zu einer Ablöse-Zahlung von zwölf Millionen Euro bereit.

Und auch in den Verhandlungen mit Kluivert selbst komme Bournemouth voran. Die Rede ist von einem Fünfjahresvertrag. In der zurückliegenden Saison war der Sohn von Stürmer-Legende Patrick Kluivert an den FC Valencia ausgeliehen und steuerte in 29 Einsätzen immerhin acht Tore bei. In der Saison 2020/21 war der Flügelstürmer leihweise für RB Leipzig aufgelaufen.

