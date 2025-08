Roma schnappt sich Ghilardi

Die Verantwortlichen der AS Rom stellen dem neuen Trainer Gian Piero Gasperini weiter eine schlagkräftige Mannschaft zusammen. Wie die Giallorossi offiziell mitteilen, wechselt Daniele Ghilardi von Hellas Verona in die Ewige Stadt. Der 22-jährige Innenverteidiger unterschreibt bei der Roma einen Fünfjahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Ablöse für den italienischen U21-Nationalspieler fließen dem Vernehmen nach rund 10,5 Millionen Euro plus eine Million an möglichen Boni. In der vergangenen Saison etablierte sich Ghilardi in Verona zum Stammspieler im Abwehrzentrum und bestritt 24 Einsätze in der Serie A.