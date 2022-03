Niederlande - Deutschland: So spielt die DFB-Elf

Das Traditionsduell zwischen der Niederlande und Deutschland wird für Bundestrainer Hansi Flick zum Gradmesser. In den bisherigen acht Länderspielen trat die DFB-Elf jeweils als klarer Favorit an. Die Holländer sind jedoch selbst seit acht Partien ungeschlagen, dementsprechend erwartet die Zuschauer in Amsterdam ein Duell auf Augenhöhe.

Gegen das Team von Bondscoach Luis van Gaal kehrt Kapitän Manuel Neuer zwischen die Pfosten zurück. In der Offensive stand Flick vor der Wahl zwischen Timo Werner oder Kai Havertz. Letztlich finden sich beide Profis des FC Chelsea in der Startformation wieder. Youngster Jamal Musiala agiert neben Ilkay Gündogan auf der Doppelsechs.

So spielt Deutschland