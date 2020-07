Kleindienst wechselt nach Gent

Der Transfer von Tim Kleindienst zu KAA Gent ist perfekt. Wie der 1. FC Heidenheim offiziell verkündet, zieht es den Angreifer für eine festgeschriebene Ablöse in die erste belgische Liga.

Der 1,94 Meter große Stürmer, der seinem Teamkollegen Niklas Dorsch nach Gent folgt, hatte mit seinen 14 Toren in 27 Spielen in der abgelaufenen Saison großen Anteil am Erfolg des FCH.