Türkischer Klub reagiert auf Modric-Gerücht

Der türkische Zweitliga-Spitzenreiter Eyüpspor geht auf die Gerüchte um eine Verpflichtung von Luka Modric ein. „Die Nachricht, dass Eyüpspor an Luka Modric interessiert ist, die in einigen Medien verbreitet wurde, entspricht nicht der Wahrheit“, dementiert Vize-Präsident Fatih Kulaksiz. Modric wurde zuvor von mehreren Medien mit einem Wechsel in die Türkei in Verbindung gebracht.

Im Sommer läuft der Vertrag des Kroaten bei Real Madrid aus. Die Zukunft des Ex-Weltfußballers ist noch nicht entschieden. Beim türkischen Zweitligisten würde Modric auf Arda Turan treffen. Der Ex-Barça Profi coacht den Klub, der bereits als Aufsteiger in die Süper Lig feststeht, seit 2023.