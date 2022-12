Eintracht bindet Toptalent Awusi

Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Nachwuchstalent Junior Awusi verlängert. Zur Laufzeit des neuen Arbeitspapiers machen die Hessen keine Angabe. Der 16-Jährige mit spanischen Wurzeln spielt seit 2017 für die Eintracht.

Bei der U17 kommt Awusi in der laufenden Saison in elf Spielen auf sieben Tore und neun Vorlagen. Der Linksaußen sammelte zudem Erfahrung in der UEFA Youth League und kam dort fünf Mal zum Einsatz.