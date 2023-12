Juve: Zwei England-Klubs wollen DFB-Schreck Yildiz

Kenan Yildiz hat es durch starke Leistungen im Trikot der türkischen Nationalmannschaft in die Notizblöcke zweier Topklubs aus der Premier League geschafft. Der FC Arsenal und der FC Liverpool buhlen laut ‚Daily Mail‘ um die Gunst des 18-jährigen Talents von Juventus Turin. Dem Bericht zufolge wollen die Gunners im Januar einen Vorstoß wagen.

Ob Juve sich verkaufsbereit zeigen wird, hängt sicherlich davon ab, wie viel die Londoner bieten. Da Yildiz bei der Alten Dame bis 2027 unter Vertrag steht, herrscht kein Verkaufsdruck bei den Italienern. In der laufenden Spielzeit reicht es für den Youngster bislang lediglich für fünf Kurzeinsätze im Trikot der Bianconeri. Vorwiegend sammelt Yildiz, der von zehn Jahre in der Jugend des FC Bayern ausgebildet wurde, in Juves zweiter Mannschaft Spielpraxis.