Rekord-Option: Frankfurts klarer Plan bei Ekitiké

Eintracht Frankfurt setzt wohl auch in Zukunft auf Hugo Ekitiké. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sieht der „klare Plan“ der Hessen vor, die Kaufoption für den 21-jährigen Leih-Stümer zu ziehen. Diese liegt verschiedenen Berichten zufolge bei 15 bis 20 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vollzieht die Eintracht den Deal, wird Ekitiké (kostete bereits drei Millionen Euro Leihgebühr) zum teuersten Spieler der Vereinsgeschichte. Bislang führt Djibril Sow dieses Ranking an. Der Schweizer war 2019 für 14 Millionen Euro von den BSC Young Boys gekommen. Luka Jovic kostete zwar 22 Millionen – 15 Millionen davon waren jedoch Nachschlag an Benfica Lissabon in Folge einer Weiterverkaufsbeteiligung.

Lese-Tipp

Nächster Interessent: Auch PSG will Díaz

Zurück zu Ekitiké: Der Franzose war am letzten Tag des Wintertransferfensters von Paris St. Germain gekommen. Dort spielte der Angreifer sportlich gar keine Rolle mehr und musste entsprechend zunächst Fitnessdefizite aufholen. Sieben seiner acht bisherigen Einsätze für die Eintracht bestritt er als Joker. Auf sein erstes Tor wartet Ekitiké noch.