KSC: Zivzivadze-Nachfolger aus der Bundesliga

Der Karlsruher SC hat einen potenziellen Nachfolger für Toptorjäger Budu Zivzivadze (30) ausfindig gemacht. Wie die regionale Online-Zeitung ‚ka-news‘ unter Berufung auf klubinterne Quellen berichtet, steht der KSC mit dem 1. FC Heidenheim in Verhandlungen über eine Leihe von Mikkel Kaufmann.

Der 24-jährige Däne ist beim Zweitligisten kein Unbekannter. Bereits in der Saison 2022/23 war Kaufmann leihweise für den KSC aktiv und wusste dort zu überzeugen. Es folgte eine weniger erfolgreiche Phase bei Union Berlin. Seit dem Sommer ist er in Heidenheim aktiv, ist dort aber noch ohne Tor. In Karlsruhe würde Kaufmann auf Zivzivadze folgen, der mit zwölf Treffern der aktuell beste Torschütze der zweiten Liga ist, und wiederum selbst vor dem Wechsel nach Heidenheim steht.