Heidenheim vor spannendem Transfer-Doppelschlag

Der 1. FC Heidenheim rüstet für die Rückrunde seinen Kader auf. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht Frans Krätzig vor der Leihe nach Ostwürttemberg. Eine Kaufoption sei nicht Teil des auf sechs Monate angelegten Geschäfts.

Erst am gestrigen Donnerstag hatte der FC Bayern die Leihe des 21-jährigen Linksverteidigers zum VfB Stuttgart wegen zu geringer Einsatzzeiten abgebrochen. Nun hofft Krätzig in Heidenheim auf mehr Minuten in der Bundesliga.

Zivzivadze im Anflug auf Heidenheim

Unterdessen rüstet Heidenheim auch in der Offensive auf. Mit Budu Zivzivadze steht laut ‚Geo Team‘ und von ‚Sky‘ bestätigt der beste Torjäger der 2. Bundesliga vor dem Wechsel zum Team von Trainer-Urgestein Frank Schmidt.

Zivzivadze steht nur noch bis Saisonende beim Karlsruher SC unter Vertrag, weshalb sich jetzt letztmals die Chance auf eine Ablöse für den 30-jährigen Stürmer bietet. Die Bilanz des Georgiers in 20 Pflichtspielen der laufenden Saison: 14 Tore und fünf Assists.