Neuer Werder-Vertrag: Lob für Burke

Oliver Burkes Vertragsverlängerung beim SV Werder Bremen hängt unter anderem von dessen Opferbereitschaft ab. Wie Trainer Ole Werner auf der heutigen Pressekonferenz der Grün-Weißen sagte, geht es auch „um eine Rollenklarheit zwischen dem Verein und Burki. Kann er sich diese Rolle vorstellen – und das in dem Zeitfenster, das sich der Verein auch vorstellt? Es bleibt abzuwarten, ob es dazu kommt. Dass man aber darüber spricht, zeigt, dass er sich entsprechend entwickelt hat.“ Ob Werner damit auf eine weitere Rolle von Burke als vorrangiger Einwechselspieler anspielte, bleibt offen.

Burke bestritt 15 seiner 18 Bundesligaspiele als Joker, dabei erzielte der 27-Jährige zwei Treffer. Dass sich der Angreifer, der 2022 ablösefrei an die Weser wechselte, im Vergleich zu den Vorjahren gesteigert hat, ist auch Werner nicht entgangen: „Der Unterschied ist nun einfach der, dass Oliver dieses Jahr anders arbeitet als in den Jahren zuvor. Da hat es immer mal wieder Einheiten gegeben, da hat er sich in vielen Situationen einfach rausgenommen. Das ist jetzt eine andere Arbeitshaltung, die er an den Tag legt. Das führt naturgemäß zu einer anderen Leistung, zu einem anderen Standing. Und so hat er auch einen ganz anderen Wert für uns.“