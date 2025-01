Eintracht: Krösche bestätigt Bischof-Interesse

Eintracht Frankfurt hat in Person von Sportvorstand Markus Krösche nun auch offiziell Interesse an Tom Bischof (19) hinterlegt. Wie das Portal ‚fussball.news‘ berichtet, gab Krösche auf die Frage, ob man Bischof verpflichten wolle, in einer Medienrunde bekannt, dass die Adlerträger den Shootingstar gerne an den Main lotsen wollen: „Ja, ein guter Spieler.“ Die Gehaltstruktur soll jedoch für einen möglichen Deal nicht ausgehebelt werden: „Dann muss man auch den Spieler überzeugen. Das haben wir in der Vergangenheit oft gemacht und wir wollen den Spielern klar zeigen, wie wir sie weiterentwickeln wollen. […] Wir erklären ihm seine Rolle und die Bedeutung für seine Karriere mit einem Wechsel nach Frankfurt. Danach liegt es bei dem Spieler.“

Bischof gilt derzeit als eine der heißesten Transferaktien der Bundesliga. Sein Vertrag bei der TSG Hoffenheim läuft im kommenden Sommer aus, mehrere Vereine aus In- und Ausland wollen den talentierten Mittelfeldspieler von einem Wechsel überzeugen. Die Eintracht kann sich dem Vernehmen nach gute Chancen auf einen Transfer ausrechnen. Auch ein Wechsel im Winter liegt nach wie vor im Bereich des Möglichen.