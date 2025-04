Viele Optionen: Geht Schalke bei Hoffmann leer aus?

Die Zukunft von Andre Hoffmann bleibt vorerst ungeklärt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 32-Jährige zwar Gespräche mit Schalke 04 geführt und kann sich ein Engagement bei den Königsblauen grundsätzlich vorstellen, die Wechseltendenz des Innenverteidigers soll allerdings eine andere sein. Sein Vertrag bei Fortuna Düsseldorf läuft im Sommer nach acht Jahren im Klub aus, eine Verlängerungsklausel, die an eine bestimmte Anzahl von Einsätzen gekoppelt ist, ist für Hoffmann mittlerweile nicht mehr erreichbar.

Laut der Boulevardzeitung führt die heißeste Spur in die Major League Soccer. Einige US-Klubs sollen – wie auch Vertreter aus England – an dem ehemaligen deutschen U21-Nationalspieler interessiert sein. Dieser sei von der Idee eines Wechsels in die MLS angetan. Doch auch die Fortuna ist noch nicht ganz aus dem Rennen. Laut ‚Bild‘ schwebt dem Zweitligisten vor, Hoffmann noch einmal einen Vertrag zu erheblich reduzierten Bezügen anzubieten.