BVB sucht: Wer wird der Haaland-Backup?

Erling Haaland ist mit 14 Toren in 15 Spielen Borussia Dortmunds Torgarantie. Gegen den SC Paderborn (6:1) und Hertha BSC (1:0) fehlte der Mittelstürmer wegen Knieproblemen, der BVB brachte dennoch je drei Punkte ins Ziel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die neue Saison will sich Schwarz-Gelb aber breiter aufstellen. ‚Sport1‘ berichtet, dass sich die Vereinsspitze und Trainer Lucien Favre einig sind, dass ein Backup für Haaland kommen soll.

Zwei Kandidaten aus dem Rennen

Kein Thema mehr ist Odsonne Edouard (22, Celtic Glasgow), der im Winter vor der Haaland-Verpflichtung ein Kandidat war. Mehrfach beobachte Dortmund den Franzosen (21 Tore in 27 Ligaspielen), das 30-Millionen-Preisschild ist dem BVB für einen Backup nun aber zu hoch. Interesse an Edouard gibt es derweil in der englischen Premier League.

Aus dem Rennen ist auch der von italienischen Medien immer wieder ins Spiel gebrachte Dries Mertens (33, SSC Neapel), der heute einen neuen Zweijahresvertrag bei Napoli unterschrieben hat.

„Warten auf das Angebot“

Der Mexikaner José Macías (20, Chivas) soll sich dagegen weiterhin im Dortmunder Visier befinden. „Sie verfolgen Macías seit sehr langer Zeit. Er wurde eingehend beobachtet und sein Potenzial analysiert. Das einzige, worauf wir warten, ist das Angebot von Borussia Dortmund und der Wechsel nach Europa“, berichtete der mexikanische Journalist Andre Marín kürzlich.

Gehandelt wird eine Ablöse von etwas mehr als zehn Millionen Euro. In den acht Ligapartien bis zur Coronapause verbuchte Macías vier Tore. Für die mexikanische Nationalmannschaft debütierte der spielstarke Angreifer im vergangenen Oktober und erzielte in seinen ersten fünf Länderspielen starke vier Tore.

Polyvalenz als Pluspunkt?

Gehandelt wurden beim BVB auch Jonathan David (20, KAA Gent) und Emmanuel Dennis (22, FC Brügge) – beide sind keine reinen Mittelstürmer: Dennis kann auch über Außen agieren, sorgte vor allem mit seinem Champions-League-Doppelpack gegen Real Madrid (2:2) Anfang Oktober für Schlagzeilen.

Der Kanadier David kommt oft aus einer tieferen Position im offensiven Mittelfeld und überzeugte in dieser Saison mit 33 Scorerpunkten (23 Tore, zehn Assists) in 40 Pflichtspielen. Aus seinem Wunsch, in die Bundesliga zu wechseln, macht David kein Geheimnis.