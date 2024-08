Fabelquote: Barry wechselt nach Spanien

Der FC Basel muss Toptorschütze Thierno Barry ziehen lassen. Wie die Eidgenossen offiziell bekanntgeben, hat der Franzose einen Vertrag beim FC Villarreal unterschrieben. Die Bestätigung aus Spanien mit genauer Vertragslaufzeit steht aktuell noch aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Barry läuft seit der vergangenen Spielzeit in Basel auf. In der aktuellen Saison präsentiert sich der 21-Jährige in bestechender Frühform. In vier Pflichtspielen netzte er bislang achtmal.