Marsch zu Leipzig: „Geht um die Ablöse“

Anders als am gestrigen Mittwoch von ‚Sky‘ kolportiert, ist der Wechsel von Jesse Marsch zu RB Leipzig noch nicht fix. „Zwischen den Vereinen geht es immer dann, wenn so etwas ist, um die Ablöse. Es gibt keine Ausstiegsklausel“, gibt Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund beim ‚ORF‘ Einblick in den Stand der Dinge: „Leipzig ist interessiert, Jesse Marsch zu verpflichten. Deswegen gibt es diese Gespräche.“

1,5 bis zwei Millionen Euro sind dem vereinsnahen Portal ‚Rblive.de‘ zufolge als Ablöse angedacht. Zwischen Marsch und Leipzig besteht dagegen bereits eine Einigung. Aber auch der Konsens mit dem Tabellenführer aus Österreich dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen – immerhin bahnt sich der 20. Transfer von Salzburg nach Leipzig an, die Drähte sind kurz.