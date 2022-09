Augsburg: Maaßen schon unter Beobachtung?

Enrico Maaßen ist als Cheftrainer des FC Augsburg offenbar angezählt. Laut dem ‚kicker‘ ist der 38-Jährige „nun deutlich unter Beobachtung“, nachdem die Fuggerstädter bislang lediglich drei Punkte aus fünf Spielen sammelten.

Maaßen pflegt einen sehr flexiblen taktischen Ansatz, der im Abstiegskampf gut und gerne zu komplex werden könnte. Am morgigen Freitagabend (20:30 Uhr) tritt der FCA beim formstarken SV Werder Bremen an. Sollte es dort eine weitere Niederlage setzen, dürfte das Thema weiter an Fahrt aufnehmen.