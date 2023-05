Bayerns Preis für Nürnberg-Talent Ursun

Der FC Bayern würde den 1. FC Nürnberg im Zuge der möglichen Verpflichtung von Nachwuchsstürmer Can Uzun ordentlich entlohnen. Laut der ‚Bild‘ sind die Münchner bereit, immerhin 1,5 Millionen Euro für den 17-Jährigen zu zahlen, der bislang 75 Profiminuten in seiner Vita stehen hat. Uzun ist noch bis 2026 an Nürnberg gebunden, will bei seinem Jugendklub aber nur bleiben, sollte die Perspektive bei den Profis stimmen.

Über die U19 des Clubs sowie die Regionalligamannschaft konnte sich Uzun mit satten 21 Treffern und sechs Assists in 22 Einsätzen für höhere Aufgaben empfehlen. In der abgelaufenen Zweitligasaison kam der türkische U18-Nationalspieler an den letzten drei Spieltagen zum Einsatz. Der Youngster hat neben dem Interesse der Bayern auch Galatasaray sowie weitere Bundesligisten auf den Plan gerufen.

