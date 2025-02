Lecce holt Scott aus Stuttgart

Elijah Scott setzt seine Karriere in der italienischen Serie A fort. Wie US Lecce offiziell bestätigt, wechselt der 18-jährige Innenverteidiger vom VfB Stuttgart nach Apulien. In Lecce erhält der Deutsch-Amerikaner einen Vertrag bis 2028 mit der Option auf zwei weitere Spielzeiten.

Scott wurde in den vergangenen zwei Jahren am Neckar ausgebildet. Der Sprung zu den Profis blieb ihm aber verwehrt. In Stuttgart kam der zweifache deutsche U18-Nationalspieler in der U19 in der höchsten A-Jugend-Spielklasse zum Einsatz.