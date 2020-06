Bayer an Sporting-Juwel Plata interessiert

Bayer Leverkusen beschäftigt sich mit der Verpflichtung von Gonzalo Plata von Sporting Lissabon. Wie die portugiesische ‚A Bola‘ berichtet, haben die Verantwortlichen der Werkself bereits Informationen darüber eingeholt, wie sie der Klubführung der Portugiesen am besten ein Angebot unterbreiten können.

Was sie dabei in Erfahrung gebracht haben, wird Bayer aber nicht schmecken. Sporting sei erst ab einem Gebot von 30 Millionen Euro gesprächsbereit. Im bis 2024 datierten Vertrag des 19-jährigen Flügelspielers ist eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen verankert. In der aktuellen Saison kommt Plata auf ein Tor und eine Vorlage in 13 Liga-Einsätzen.