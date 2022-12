Mudryk-Poker: Arsenal will nachlegen

Der FC Arsenal lässt im Ablösepoker um Mykhaylo Mudryk nicht locker. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, wollen die Gunners mit einer frischen Offerte bei Shakhtar Donetsk vorstellig werden. Ein erstes Angebot in Höhe von umgerechnet rund 65 Millionen Euro lehnte der ukrainische Topklub laut übereinstimmenden Medienberichten zuvor ab. In welcher Größenordnung sich das neue Angebot bewegt, lässt der Bericht offen.

Bei Shakhtar erhofft man sich für den 21-jährigen Offensivspieler eine Rekordsumme. Zuletzt sagte Geschäftsführer Sergej Palkin: „Wir sind nicht mehr so weit weg, aber es ist noch nicht das, was wir uns vorstellen.“ Rund 100 Millionen Euro schweben den Ukrainern für Mudryk vor. Das Ausnahmetalent kommt für seinen Jugendklub in 44 Profispielen auf 29 Torbeteiligungen. Der Rechtsfuß agiert vorrangig auf Linksaußen. An Shakhtar ist er noch bis 2026 gebunden.

