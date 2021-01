Langkamp nach Australien

Sebastian Langkamp hat nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der deutsche Innenverteidiger wechselt zum australischen Erstligisten Perthy Glory. Langkamp erhält einen Zweijahreskontrakt. Bis zum Sommer stand der 32-Jährige bei Werder Bremen unter Vertrag.

„Es gab zwei oder drei Optionen, in Deutschland zu bleiben, aber wir haben uns für die neue Erfahrung entschieden und es war eine leichte Entscheidung für uns. Es ist eine neue Herausforderung“, äußert sich Langkamp.

Willkommen Basti!

We're delighted to confirm that Bundesliga defender Sebastian Langkamp has signed for the club.

Full details here: https://t.co/UzExQimiHn@ALeague #OneGlory pic.twitter.com/CdiujtQviT