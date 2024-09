Real wochenlang ohne Ceballos

Real Madrid muss eine Weile auf die Dienste von Dani Ceballos verzichten. Einer offiziellen Klubmeldung zufolge hat sich der zentrale Mittelfeldspieler bei der gestrigen Ligapartie gegen Betis Sevilla (2:0) eine Verletzung des rechten Knöchels zugezogen.

In spanischen Medien wird davon ausgegangen, dass der spanische Nationalspieler (13 Länderspiele) sechs bis acht Wochen ausfällt. Nachdem Ceballos in den ersten drei La Liga-Spielen nur ein Kurzeinsatz über fünf Minuten vergönnt war, startete er gegen Betis von Beginn an. In der 65. Spielminute folgte die verletzungsbedingte Auswechslung.