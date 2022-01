Auch bei Abstieg: Fürth will Leitl halten

Greuther Fürth will auch für den Fall des erneuten Gangs in die in Zweitklassigkeit Kontinuität auf der Trainerbank bewahren. Laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ planen die Franken eine ligaunabhängige Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Stefan Leitl. Noch bis zum Sommer 2023 ist der 44-jährige Chefcoach vertraglich an Fürth gebunden.

Ob Leitl selbst überhaupt Interesse an einen Verbleib beim Kleeblatt hat oder auf eine andere Anfrage aus der Bundesliga wartet, ist jedoch noch offen. Greuther Fürth befindet sich derzeit in einem leichten Aufschwung und kassierte in den vergangenen fünf Partien nur eine Niederlage – dennoch ist das rettende Ufer bereits zwölf Zähler entfernt.