Kehrer denkt an Bundesliga-Rückkehr

Thilo Kehrer kann sich gut vorstellen, nach Deutschland zurückzukehren. Gegenüber dem ‚Bild‘-Podcast ‚Stammplatz‘ sagt der Verteidiger von West Ham United: „Ab und zu denke ich schon darüber nach. Meine Familie lebt ja auch in Deutschland. Ich bin jetzt 26 und will das nicht ausschließen. Ich bin zwar gerade in meiner ersten Saison bei West Ham, aber für die Zukunft weiß man ja nie, was kommt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Kehrer war erst vergangenen Sommer für zwölf Millionen Euro von Paris St. Germain zu den Hammers gewechselt. Der Kontrakt des ehemaligen Schalke-Spielers ist bis 2026 datiert. In der Premier League stand der deutsche Nationalspieler 25 Mal auf dem Platz, in der Regel für die vollen 90 Minuten. Zudem steht am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) das Finale in der Conference League gegen die AC Florenz an. Eine Rückkehr in die Bundesliga in diesem Sommer hält Kehrer derweil für „sehr, sehr unwahrscheinlich“.

Lese-Tipp

Rice-Finale in zwei Akten | Endlich Klarheit bei Gavi