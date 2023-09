Medien: Bayern heiß auf Ramsdale

So recht kann niemand vorhersagen, wie sich die Torhüter-Situation beim FC Bayern in den kommenden Monaten entwickeln wird. Findet Manuel Neuer (37) zu alter Form? Welche Perspektive hat Neuzugang Daniel Peretz (23) wirklich? Und überhaupt: Welchen langfristigen Plan verfolgen die Vereinsbosse für die so neuralgische Position?

Neu ins Spiel bringt die ‚Daily Mail‘ nun Aaron Ramsdale vom FC Arsenal. Bayern beobachte die Situation des 25-Jährigen ebenso intensiv wie der FC Chelsea. Der Hintergrund: Gunners-Coach Mikel Arteta beorderte den bisherigen Stammkeeper beim jüngsten 1:0 gegen den FC Everton ohne speziellen Grund auf die Bank und berief stattdessen David Raya (28) in die Startelf.

Arteta relativiert

Besondere Bedeutung wollte Arteta seiner Maßnahme im Anschluss nicht beimessen: „Ich möchte, dass Aaron genauso reagiert wie Gabriel Jesus. Genauso wie Kai Havertz oder auch Takehiro Tomiyasu. Genauso. Wir spielen mit elf Spielern, nicht mit zehn plus einem.“

Dennoch bleibt ein kleines Fragezeichen, ob Ramsdale seinen Status als unangefochtene Nummer eins dauerhaft wieder einnehmen kann.

Klar ist: Man befindet sich gerade erst am Anfang eines möglichen Prozesses. Doch für den Fall, dass Ramsdale irgendwann einen Wechsel anstreben sollte, wäre es nur verständlich, sollte der FC Bayern zumindest ein waches Auge auf die Entwicklungen haben. Schließlich wirft die eigene Torhüter-Situation so manche Frage auf.