96-Abschied: Gala schnappt sich Köhn

Derrick Köhn bricht seine Zelte bei Hannover 96 eine Woche nach Schließung des deutschen Transferfensters noch ab. Galatasaray gibt die Verpflichtung des Linksverteidigers offiziell bekannt, Köhn unterschreibt ein bis 2026 gültiges Arbeitspapier inklusive Option auf zwei weitere Jahre. Laut Gala fließen 3,35 Millionen Euro plus 300.000 Euro an möglichen Boni nach Deutschland. Auch eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent soll Teil des Deals sein.

Köhn war in der Jugend des Hamburger SV ausgebildet worden, landete im Anschluss über den FC Bayern und Willem II bei den Niedersachsen. Dort avancierte der 25-jährige Linksfuß zum Leistungsträger: In der aktuellen Spielzeit sammelte Köhn für einen Defensivspieler starke neun Scorerpunkte (drei Tore, sechs Vorlagen) in 21 Einsätzen.