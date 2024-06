Bayern & Fernandes: Die Gespräche laufen

Die Gerüchte um einen Transfer von Premier League-Star Bruno Fernandes zum FC Bayern nehmen Fahrt auf. ‚O Jogo‘ und ‚A Bola‘ berichten, dass die Münchner Gespräche mit Miguel Pinho, dem Berater des portugiesischen Offensivspielers, aufgenommen haben.

Die bislang eher kalte Spur wird mit den Berichten aus Portugal zumindest ein Stück wärmer. Fernandes ließ im Mai zwar verlauten, dass er generell sehr gerne für Manchester United aufläuft, schloss einen Abschied damit aber nicht gänzlich aus. Als klaren Pluspunkt kann der FCB für sich verbuchen, an der Champions League teilzunehmen. Die Red Devils müssen sich als FA Cup-Sieger mit der Europa League begnügen.

Bayern ist allerdings nicht der einzige Klub, der die Fühler nach Fernandes ausstreckt. Auch der FC Barcelona soll großes Interesse am 29-jährigen EM-Teilnehmer zeigen und plant laut ‚O Jogo‘ bereits konkrete Verhandlungen. Bis 2026 ist Fernandes noch an ManUnited gebunden. Trotzdem könnte der Kapitän in diesem Sommer nach viereinhalb Jahren, 233 Spielen und 145 Scorerpunkten den Abflug machen.