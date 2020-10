Nächste Verlängerung für Ibrahimovic?

Drei Tore standen nach zwei Pflichtspielen der neuen Saison für Zlatan Ibrahimovic zu Buche, ehe eine Corona-Infektion den Superstar zum Pausieren zwang. Im Derby gegen Inter Mailand kehrte der bereits 39 Jahre alte Mittelstürmer dann aber zurück, als wäre nichts gewesen. Beim 2:1-Sieg des AC Mailand erzielte Ibra beide Tore. Nun steht er bei fünf Treffern in drei Pflichtspielen.

„Ich fühle mich kompletter als vor zehn Jahren. Wenn ich die Kondition von damals hätte, würde mich keiner stoppen“, strotzte der Schwede im Anschluss mal wieder vor Selbstvertrauen. Milan, das verlustpunktfrei an der Spitze steht, will er zurück in die Champions League führen. Und an dieser dann in der kommenden Saison auch selbst teilnehmen.

Raiola im Austausch mit Milan

Dazu braucht es einen neuen Vertrag – und über diesen wird bereits jetzt gesprochen. Im Sommer gestalteten sich die Gespräche schwierig. Am Ende bekam Ibrahimovic seinen Wunsch, er kassiert sieben Millionen Euro pro Saison. Derzeit befindet sich sein Berater Mino Raiola ohnehin im Austausch mit Milan, um über eine Verlängerung mit Keeper Gianluigi Donnarumma zu sprechen.

Dass dabei auch über eine weitere Zusammenarbeit mit Ibrahimovic gesprochen wird, liegt auf der Hand. Laut der Zeitung ‚Quotidiano Sportivo‘ bereitet Manager und Klublegende Paolo Maldini derzeit ein erstes Angebot vor. Ibrahimovic soll bis 2022 verlängern. Dann wäre er 40 Jahre alt. Und vielleicht noch besser.