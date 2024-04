Milan-Coach: Ibra drängt auf van Bommel

Der AC Mailand hat auf der Suche nach einem neuen Nachfolger des im Sommer voraussichtlich ausscheidenden Cheftrainers Stefano Pioli einen aus der Bundesliga bekannten Ex-Profi ins Visier genommen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato beschäftigen sich die Verantwortlichen mit einer möglichen Verpflichtung von Mark van Bommel. Insbesondere Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic spricht sich für eine Zusammenarbeit mit seinem früheren Teamkollegen aus.

Seit 2022 betreut van Bommel den belgischen Erstligisten Royal Antwerpen. Der amtierende Meister kann in der aktuellen Spielzeit jedoch nicht an die Leistungen des vergangenen Jahres anknüpfen. Erste Gespräche zwischen dem Niederländer, der in seiner aktiven Karriere unter anderem für den FC Bayern sowie die Rossoneri selbst auflief, und Ibrahimovic fanden bereits statt. Einer zweijährigen Anstellung steht van Bommel offen gegenüber.