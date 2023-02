Zukunftsfrage für Sturmtalent Njinmah: BVB oder Werder?

Mit fünf Saisontoren hat Justin Njinmah für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund auf sich aufmerksam gemacht. Im September durfte der 22-Jährige, ausgeliehen vom Bundesliga-Rivalen Werder Bremen, beim 0:3 gegen RB Leipzig sogar für gut 20 Minuten bei den BVB-Profis mitmischen.

Weitere werden vermutlich aber nicht hinzukommen. Die Borussia besitzt zwar eine Kaufoption, einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge ist es aber unwahrscheinlich, dass diese gezogen wird. Letztlich sollen den Verantwortlichen Njinmahs Leistungen dann doch etwas zu unbeständig gewesen sein. So geht es für den gebürtigen Hamburger im Sommer wohl erst einmal wieder zurück an die Weser.

Traum von der Bundesliga

„Ich kann noch nicht sagen, wie es weitergeht“, zitiert die Regionalzeitung Njinmah zu seiner Zukunft, „ich mag es in Dortmund, ich mag es auch in Bremen. Man wird sehen, wo es hingeht.“ Hier wie dort ist das Ziel aber klar: „Für jeden Spieler ist es natürlich ein Traum, in der Bundesliga zu spielen“ – auch wenn er sich selbst „noch lange nicht als Bundesliga-Spieler“ bezeichnen würde.

Den Traum vom deutschen Oberhaus kann sich Njinmah jedenfalls in Bremen genauso wie in Dortmund erfüllen. Und wenn es auch dort kein Vorbeikommen an der Konkurrenz gibt, böte sich der Wechsel zu einem noch unbekannten dritten Verein an.