Deschamps nimmt Mbappé in Schutz

Kylian Mbappé kann trotz seiner Nicht-Nominierung auf den grundsätzlichen Rückhalt von Les Bleus-Trainer Didier Deschamps zählen. Auf der Pressekonferenz nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Israel am gestrigen Abend stärkte Deschamps seinem Superstar den Rücken: „Es (die Nicht-Nominierung, Anm. d. Red.) ist keine Strafe, nein. Das ist Fakt. Er ist in einer komplizierten Situation, ja. Aber ich stehe hinter ihm. Er macht die unglücklichste Phase seiner Karriere durch. Er wollte zu uns kommen, ich sage es noch einmal, ich denke, dass es so im Moment besser für ihn ist. Denn jeder hat das Recht, eine komplizierte Phase zu haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Rückendeckung, die der Stürmer von Real Madrid wohl aktuell gut gebrauchen kann. Denn wie die ‚L’Equipe‘ kürzlich berichtete, ist der ganze Trubel um seine Person nicht spurlos am 25-Jährigen vorbeigegangen. Wie der Bericht der französischen Sportzeitung vermuten lässt, leidet Mbappé aktuell unter mentalen Problemen.