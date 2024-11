Rätselraten um Mbappé: Mentale Probleme beim Superstar?

Kylian Mbappé sorgte vergangene Woche mit der Abwesenheit bei der französischen Nationalmannschaft für einigen Wirbel. Sowohl Fans als auch Experten waren ratlos, warum der Kapitän von Les Bleus auf die finalen Spiele der Nations League-Gruppenphase verzichtet.

Nationaltrainer Didier Deschamps konnte mit seinen Aussagen auch nicht wirklich Licht ins Dunkel bringen: „Es gab Gespräche mit ihm, aber ich werde da nicht ins Detail gehen. Wir mögen bei manchen Themen nicht übereinstimmen, aber es ist meine Aufgabe, Entscheidungen zu treffen. Ich habe diese nun für die nächsten Länderspiele getroffen. Es ist besser so.“

Klar ist, Mbappé befindet sich in der wohl schwierigsten Phase seiner Karriere. Die zurückliegenden Monate waren geprägt von der Schlammschlacht und den gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Ex-Klub Paris St. Germain. Eine Scheidung, die mit einem medienwirksamen Rechtsstreit nicht ganz geräuschlos über die Bühne gegangen ist.

Hinzu kommt noch Mbappés aufsehenerregender Ausflug nach Schweden vor ein paar Wochen. Seitdem muss sich der Profi von Real Madrid mit Vorwürfen wegen Vergewaltigung auseinandersetzen und hat dagegen eine Verleumdungsklage eingereicht. Es folgte ein wahrer Medientornado in Frankreich und Spanien. Alles Dinge, die beim 25-Jährigen offenbar Spuren hinterlassen haben.

Mentale Probleme bei Mbappé?

Denn aus dem Umfeld des Superstars hat die ‚L‘Équipe‘ jetzt neue Informationen herangetragen, die darauf hindeuten, dass Mbappé mentale Probleme hat. Eine nicht genannte Person aus dem Umfeld des Angreifers sagte gegenüber der französischen Sportzeitung: „Nennen Sie es, wie Sie wollen, aber Kylian hat seit einigen Monaten ein mentales Problem. Das lässt sich nicht einfach so lösen, es braucht Zeit und Arbeit, die er mit Spezialisten leistet.“

Es scheint so, als ob das Fußballspielen derzeit nur eine Nebenrolle in Mbappés Leben spielt. Weiter sagte der Vertraute des Angreifers über die aktuelle Thematik bei der Equipe Tricolore: „Es ist viel komplexer als das. Es so aussehen zu lassen, als sei es eine Entscheidung des Trainers, ist falsch.“ Innerhalb der Nationalmannschaft sei die Problematik des Real-Stars längst bekannt.

Mitspieler wissen Bescheid

Laut ‚L’Equipe‘ hatten Mbappés Mitspieler ohnehin nicht mit ihrem Kapitän für die aktuelle Länderspielpause gerechnet. In der Kabine war also keiner überrascht, dass der Name des Superstars nicht auftauchte. Es scheint also nur für die Außenwelt ein Rätsel zu sein, was bei Frankreichs Ausnahmekönner los ist.

Nationalmannschaftskollege Ibrahima Konaté vom FC Liverpool hatte sich jüngst auf einer Pressekonferenz der Franzosen zur Beziehung zu Mbappé geäußert: „Wenn er bei uns ist, ist jeder um ihn herum. Mbappés Position in der heutigen Welt ist außergewöhnlich. Ich sage ihm oft: ‚Ich will dein fußballerisches Niveau, aber dein Leben will ich nicht.‘ Denn ehrlich gesagt ist es schwer zu ertragen, wenn dein Name überall steht, bei allem, was du tust.“

Ob sich Mbappé die Auszeit nun aus sportlichen oder privaten Gründen nimmt. Es ist zu hoffen, dass der Rechtsfuß wieder aus dem Abseits zurückfindet, in das er in den vergangenen Wochen geraten ist.