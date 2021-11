Mainz: Da Costa-Rückkehr kein Thema

Beim FSV Mainz 05 hält man nichts von Spekulationen um eine potenzielle Rückkehr von Danny da Costa. „Wir hätten ihn gern behalten, aber die Situation hat sich im Sommer anders ergeben. Auch wir haben uns umorientiert. Wir können jetzt nicht einfach einen Spieler holen, weil er ein Super-Typ ist, aber wir eigentlich auf der Position besetzt sind. Deswegen stellt sich die Frage jetzt nicht“, sagte Sportvorstand Christian Heidel gegenüber dem Vereins-Radio 05er.fm.

Mit Silvan Widmer verpflichtete Mainz im abgelaufenen Sommer für 2,5 Millionen Euro einen neuen Rechtsverteidiger. Bei Eintracht Frankfurt ist da Costa trotz seiner zuvor starken Rückrunde bei Mainz kaum gefragt. Trainer Oliver Glasner berief den 28-jährigen Rechtsverteidiger in der Bundesliga zuletzt vier Mal hintereinander nicht in den Spieltagskader. Am Ende der Saison läuft da Costas Vertrag in der Mainmetropole aus.