Teaminterne Kritik an Marsch-Taktik

Bei RB Leipzig soll es aus der Mannschaft Kritik am neuen Trainer Jesse Marsch geben. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wünschen sich einige Führungsspieler eine Rückkehr zum Ballbesitzfußball von Julian Nagelsmann, solange die neue Taktik nicht greift. Der US-Amerikaner folgte im Sommer auf den zum FC Bayern München abgewanderten Erfolgstrainer.

Marsch setzt in Leipzig auf extremes Pressing, was die Mannschaft aber noch nicht vollständig verinnerlicht hat. In der Defensive kommt es deshalb immer wieder zu Lücken. Aus den ersten vier Spielen konnte der Bundesligist nur drei Punkte holen. Neben der Kritik an der neuen Taktik fühlen sich laut ‚Sport Bild‘ auch manche Spieler vom Trainer benachteiligt.