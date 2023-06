HSV: Nächster Verteidiger im Anflug

Nach der Verpflichtung von Guilherme Ramos von Arminia Bielefeld steht der Hamburger SV vor dem nächsten Transfer eines Innenverteidigers. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ befindet sich der Kolumbianer Kevin Mantilla seit Donnerstagabend in der Hansestadt, um einen Wechsel zu den Rothosen abzuschließen. Der 20-Jährige spielt in seiner Heimat für Independiente Santa Fe und reifte dort zum U20-Nationalspieler (23 Länderspiele).

Gleichzeitig berichtet das ‚Abendblatt‘, dass Leih-Rückkehrer Stephan Ambrosius (24) keine Perspektive mehr am Volkspark besitzt. Im Raum steht eine Vertragsauflösung inklusive Abfindung für das Eigengewächs, das noch ein Jahr Restlaufzeit bei seinem Vertrag besitzt. Mantilla würde dementsprechend die Lücke füllen. Der 1,85 Meter große Rechtsfuß gilt in seiner Heimat als großes Talent und will nun nach zwei Jahren bei den Profis den Sprung nach Europa wagen.

