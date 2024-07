Heidenheim-Abschied: Beste findet neuen Klub

Nach seiner Durchbruchssaison in der Bundesliga steht für Jan-Niklas Beste der nächste Karriereschritt an. Wie Fabrizio Romano berichtet, schließt sich der 25-Jährige dem portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon an. Der Flügelspieler befindet sich dem Transfermarkt-Insider zufolge bereits in Portugal, wo er zeitnah den Medizincheck absolvieren wird.

Beim Vizemeister der vergangenen Saison wird Beste laut Romano einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Zu den Ablösemodalitäten gibt es zur Stunde noch keine Informationen. An Heidenheim ist der Linksfuß noch bis 2025 gebunden.

Beim Überraschungsteam der Vorsaison war Beste einer der Leistungsträger. Acht Tore und 13 Assists stehen für ihn zu Buche. Der Standard-Spezialist hatte somit großen Anteil daran, dass sich Heidenheim für die Conference League qualifizieren konnte. Bei Benfica wartet nun die Champions League auf ihn, sollte er zusammen mit dem Team von Roger Schmidt die Qualifikationsrunden überstehen.