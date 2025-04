Plötzlich Stammspieler: Bochum plant Holtmann-Gespräche

Gerrit Holtmann könnte dem VfL Bochum über den Sommer hinaus erhalten bleiben. Wie der ‚kicker‘ berichtet, stehen demnächst Gespräche zwischen dem 30-Jährigen und dem neuen Sportgeschäftsführer Dirk Dufner über eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags an. Holtmann galt seit einiger Zeit eigentlich als Abgangskandidat, war in der vergangenen Saison erst an Antalyaspor und dann an den SV Darmstadt verliehen. Seit der Amtsübernahme des neuen Cheftrainers Dieter Hecking spielt der pfeilschnelle Außenbahnspieler jedoch wieder eine größere Rolle im Team.

Zuletzt blühte der Linksfuß als Schienenspieler auf der linken Seite auf. Er überzeugt defensiv und setzt mit seinem Tempo offensive Akzente. „Ich weiß natürlich, wie ein Offensivspieler denkt, das kommt mir sehr entgegen. Dazu profitiere ich natürlich vom Vertrauen des Trainers, das macht mich stärker. Es war von Anfang an ein sehr guter Austausch.“ Hecking, der in der vergangenen Woche selbst bis 2027 verlängerte, signalisierte bereits, dass er Holtmann gerne in der Mannschaft halten will.