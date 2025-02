Hecking fragt nach: Neuer Vertrag für Holtmann?

Gerrit Holtmann kann sich eine Zukunft beim VfL Bochum auch über den Sommer hinaus vorstellen. Gegenüber der ‚WAZ‘ sagt der 29-Jährige: „Ich bin definitiv immer pro VfL Bochum. Über die derzeitige Vertragssituation kann ich nur sagen, dass ich mit Dieter Hecking im Austausch stehe. Ich weiß, was ich an dem Verein hier habe, bin mit ihm von der 2. Liga in die Bundesliga aufgestiegen.“ Aktuell läuft der Vertrag des Flügelspielers nur noch bis zum Sommer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der philippinische Nationalspieler ist nach einer Leihe zum SV Darmstadt seit dem vergangenen Sommer wieder zurück im Ruhrgebiet und aktuell eine wichtige Stütze im Abstiegskampf. Deshalb will auch sein Trainer Hecking, dessen Vertrag ebenfalls nur bis Juni läuft, Holtmann in Bochum halten. „Dieter Hecking hat sich bei mir gemeldet und gefragt, wie ich meine Zukunft sehe. Das hat mich gefreut.“